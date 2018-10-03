Повышение тарифов ЖКХ в 2019 году будет проходить в 2 этапа

Российские чиновники утвердили новый механизм индексации тарифов ЖКХ: стоимость услуг будет корректироваться в январе и июле.



На сегодняшний день глава Министерства экономического развития России сделал официальное заявление, в рамках которого правительство утвердило новый порядок индексации цен в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ранее Максим Орешкин выдвинул на рассмотрение Госдумы и правительства концепцию, которая предполагает пересмотр тарифов ЖКХ в два этапа. Данная мера была выдвинута Министром экономразвития России в связи с вступлением в силу с января 2019 года законопроекта, предусматривающего повышение НДС до 20%.



Согласно идеологии Орешкина, из-за повышения НДС поставщики будут вынуждены пересмотреть цены, что скажется на деятельности ресурсоснабжающих компаний. Поэтому власти предлагают изменить порядок индексации тарифов ЖКХ. Максим Орешкин предложил разделить индексирующий коэффициент на два этапа: первый этап будет проходить в январе, а второй – в июле. Глава Минэкономразвития отметил, что совокупный объем повышения тарифов не превысит ожидаемый уровень инфляции.



На данный момент правительство утвердило следующий порядок индексации тарифов ЖКХ на 2019год:



- с 1 января в стране будет проведена корректировка тарифов ЖКХ на 1,7%;

- с 1 июля стоимость услуг в коммунальной среде повысится на 2,4%.



Таким образом, в течение 2019 года тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства вырастут на 4,1% годовых. Орешкин акцентировал внимание на том, что существенных изменений в экономическом плане не произойдет. Поэтапная индексация тарифов ЖКХ призвана облегчить работу ресурсоснабжающих компаний на фоне повышения НДС.