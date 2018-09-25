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Государство развивает систему образования для декретниц

24.09.2018

Государство развивает систему образования для декретниц На фоне проблем трудоустройства женщин после декретного отпуска, власти намерены предоставить им образовательные услуги в период отпуска по уходу за ребенком.

В соответствии с данными Росстата, около 15% российских женщин вынуждено покинуть рабочее место после выхода из декретного отпуска. Работодателю не только не нравятся частные больничные из-за болезни ребенка, но и тратить средства на переобучение его матери. Аз время декретного отпуска перемены происходят везде: в стране, на работе, дома. За время ухода за малышом женщина утрачивает часть своих трудовых навыков, забывает некоторые положения и важные моменты, которые могут потребоваться ей на работе. После выхода из декрета в 45% случаев она оказывается не нужна своему руководству, ведь на ее месте (хоть и на временной основе) есть уже готовый, обученный всему кадр, а на ее переобучение нужны дополнительные средства и время.

Российские чиновники отметили, что необходимо создать все условия, чтобы женщина в период декретного отпуска смогла получать новые или совершенствовать старые навыки, которые помогут ей быстрее адаптироваться к рабочим условиям после декрета. На развитие образовательных программ для декретниц государство готов выделить 3,8 миллиарда рублей. По подсчетам экспертов, Около 80 тысяч женщин смогут переобучиться и повысить уровень квалификации, знаний.

В регионах будут разработаны новые образовательные стандарты для декретниц в соответствии с производственной необходимостью на предприятиях и нуждами региона. Более того, служба Центра занятости населения буде помогать в трудоустройстве женщин после отпуска по уходу за ребенком, если до него она нигде не работала. Декретницы будут обслуживаться в ЦЗН в качестве льготной категории, которой будут предоставляться самые актуальные специальности и вакансии.  

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