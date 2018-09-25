Власти рассказали о программе переобучения предпенсионеров

В России формируется новый механизм, позволяющий усовершенствовать навыки людей предпенсионного возраста, чтобы повысить их производительность труда.



На сегодняшний день в рамках указания президента России местные чиновники приступили к формированию новой политике в сфере трудовых отношений, в рамках которой запрещен увольнять граждан предпенсионного возраста. Пенсионная реформа, проводимая в стране, предполагает повышение возраста, по достижении которого люди выходят на «засуженный отдых». В частности в отношении женщин возрастная планка была установлена на уровне 60 лет, а мужчин – 65 лет.



Всеволод Вуколов, представляющий интересы Роструда, отметил, что федеральные и региональные власти приступили к разработке уникальной программы, нацеленной на предоставление услуг предпенсионерам по переобучению и повышению квалификации. По мнению чиновников, данная мера усовершенствует навыки граждан и позволит им работать на одном уровне с молодыми специалистами.



В рамках переобучения предпенсионеров будет действовать двухступенчатая программа. В частности, компании должны будут проводить аттестационные курсы для своих работников, производить повышение квалификации. Сотрудник, достигший предпенсионного возраста, сможет получить дополнительное образование в рамках специализации или пройти новый курс через службу Центра занятости населения. Средний период обучения составит 3-6 месяцев в зависимости от специальности. На данный момент регионы выявляют основные направления по переобучению предпенсионеров, чтобы минимизировать уровень безработицы предоставить максимум рабочих мест людям. Местные власти обязаны выявить первостепенные и наиболее актуальные специализации, по которым будут организовываться обучающие курсы, и создаваться специальные образовательные программы.



Из государственного бюджета будет выделено около 5 миллиардов рублей на развитие программы по переобучению и повышению квалификации россиян предпенсионного возраста.