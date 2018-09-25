В чем секрет теллурида золота

На сегодня теллурид золота относится к числу очень редких минералов, впервые обнаруженных в Соединенных Штатах в эпоху «золотой лихорадки». Данный калаверит является смесью золота с теллуром. Ученые всегда удивлялись возможности такого соединения с учетом той инертности, демонстрируемой золотом.



Раскрыть главный секрет минерала удалось ученым из России, работавшим совместно со своими немецкими коллегами. Любопытно, что в конце XIX века в Соединенных Штатах этот металл считали фальшивым золотом, применяя для мощения дорог. Когда же выяснилось, что это полноценное золото, все этим дороги моментально разобрали вандалы, решившие быстро обогатиться за чужой счет.



Основной особенностью таких соединений является нестандартная структура, не совпадающая с традиционными представлениями в рамках теории построения кристаллов. Далее возникла еще одна загадка, вытекающая из особенностей структуры, и предполагающая наличие слабой химической стабильности золота. Первыми решить последнюю из задач удалось именно специалистам из нашей страны. Для этого была использована методика компьютерного предсказания USPEX, разработанная профессором Артемом Огановым.



Проведенные исследования позволили установить, что в основе калаверита лежит не золото со степенью окисления +2, как считалось ранее, а сразу два варианта атомов, у которых валентность составляет +1 и +3. При этом в кристаллической структуре они располагаются в особой последовательности.



Решетка калаверита обладает треугольной структурой, поэтому в принципе обеспечить равномерность распределения золота с различной валентностью невозможно. Природа сама нашла выход из этой ситуации, придумав плавный переход валентности золота. Находящийся в структуре теллур вынужден реагировать на изменения, что становится причиной появления совершенно необычных трансформаций решетки.