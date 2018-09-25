Россияне спешат прививаться от гриппа

В Минздраве отмечают, что с каждым годом число привитых от гриппа россиян растет.



Ежегодно в России отмечается вспышка гриппа. Медки отмечают, что каждый раз вирус мутирует, что создает ряд проблем по его лечению. Стандартное лечение уже давно не помогает. Ранее россияне не спешили прививаться от гриппа, сетуя на то, что вакцина старая, а вирус претерпевает изменения каждый раз. Благодаря хорошей работе медиков, качественной вакцине российское население было переубеждено.



По данным Минздрава, еще 7 лет назад в стране делали прививки от гриппа около 7% от общей численности граждан. На сегодняшний день доля привитых от вируса гриппа россиян выросла до 35,7%. Конечно, ни одна прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится вирусом. Но, если все же он был поражен недугом, то перенесет ее гораздо легче, чем непривитый гражданин.



По оценкам Минздрава ПФ, на 17 сентября 2018 года в Москве привилось от гриппа более 100 000 человек. Вакцинация проходи в бесплатных центрах, поликлиниках. Столичные мобильные пункты, где можно сделать прививку от гриппа, будут работать до 28 октября текущего года.



Вероника Скворцова отметила, что благодаря ежегодной вакцинации доля населения, сильно страдающего от данного вируса и доля летальных исходов на фоне гриппа сократилась примерно на 18%. Глава Минздрава призывает население прививаться, чтобы избежать серьезных последствий и трагедий, так как с каждым годом лечение гриппа усложняется его непредсказуемостью и адаптированностью к препаратам.