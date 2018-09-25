Депутаты предлагают ввести "сухой закон"

В Минздрав России поступила инициатива о введении в стране «сухого закона».



На одном и заседаний Госдумы Виталий Милонов выдвинул на рассмотрение депутатов концепцию, в рамках которой предлагается ввести в России «сухой закон». По мнению Милонова, только кардинальные меры могут спасти российское государство от алкоголизма.



В своей идеологии Милонов опирался на статистические данные за последнюю четверть века. Политик акцентировал внимание чиновников на том, что россияне начали активно употреблять крепкие спиртосодержащие напитки с момента распада СССР и остановиться не могут до сих пор. В наибольшей степени страдают от алкоголизма граждане, проживающие в сельской местности.



Более того, Милонов отметил, что Минздрав постоянно твердит, что в России официальное число алкоголиков сокращается, но при этом в стране наблюдается рост товарооборота алкоголя. Куда же девается спиртосодержащая продукция?



Виталий Милонов отметил, что согласно сведениям социологов, в России алкоголь употребляет более 60% населения. Из них около трети населения немного выпивает в праздники и особые торжества, около 20% населения видят в алкогольных напитках «успокоительное средство» после трудно рабочего дня, а около 5% и вовсе отмечают, что употребляют по 1-2 бокала вина или рюмки водки каждый день. Более того, среди покупателей алкогольной продукции более трети – молодежь.



Милонов убежден, что спасти Россию от алкоголизма может только «сухой закон» и ужесточение требований к продаже, рекламе и обороту в стране алкогольных напитков. Часть политиков восприняла новую концепцию в штыки, отмечая, что россияне перейдут на употребление суррогатов, самогона и иных спиртных изделий сомнительного производства.



Милонов адресовал предложение на рассмотрение Минздрава.