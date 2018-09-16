Зарубежного кино в кинотеатрах станет меньше

Минкульт РФ настаивает на сокращении показов иностранных фильмов в российских кинотеатрах.



Российские кинематографы не раз отмечали, что граждане чаще стали ходить на иностранные кинокартины, отмечая, что отечественные фильмы во многом им проигрывают. Чаще всего россияне сетуют на предсказуемость сюжета или его сильную схожесть с зарубежными кинокартинами.



В настоящее время Министерство культуры РФ выдвинуло на рассмотрение Госдумы концепцию, в рамках которой предлагается ограничить кинопрокаты фильмов иностранного происхождения. По мнению лидеров ведомства, необходимо ограничить кинопрокат зарубежных кинокартин до 35% от общего объема всех кинокартин в день.



В рамках данной инициативы отмечается, что новая мера должна беспрекословно выполняться администрацией и всеми сотрудниками кинотеатров. В случае выявления нарушений в данном аспекте, нарушителю будет грозить административная ответственность от 100 до 500 тысяч рублей. Контрольная функция за выполнением нового законопроекта ляжет на плечи Роспотребнадзора России.



Лидеры Министерства культуры России убеждены, что ограничение показов иностранных кинокартин позволит развить и укрепить отечественную киноиндустрию.