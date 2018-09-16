Преступников будут перевоспитывать с детства

Власти разработали ряд мер, призванных выявить и перевоспитать будущего преступника.



Работники образовательных учреждений в скором времени получат специальные рекомендации по выявлению детей, склонных к криминалу и преступности. Новый механизм работы по «профилактике» преступности в стране разработало Минпросвещения. В частности, власти призывают учителей и педагогов присматриваться к каждому ребенку, его поведению, интересам.



В частности, эксперты отмечают, что преступники начинают вставать на свою «кривую дорожку», будучи еще школьниками. Более того, ученым удалось выяснить, что определить склонность к криминалу и преступности можно уже в период обучения в начальных классах. Педагогам необходимо обращать внимание на поведение ребенка. Чаще всего склонность к нарушению закона выражается в насилии по отношению к другим детям, специфическому поведению (повышенной агрессии, интерес к оружию и пр.).



Минпросвещения отмечает, что педагоги должны будут действовать очень аккуратно. Выявив «криминальные склонности», им предстоит глобальная работа по мягкому перевоспитанию чада. Среди наиболее распространенных негативных признаков поведения ребенка представители Минпросвещения назвали драки, насилие, чрезмерное упрямство и вспыльчивость, прогул уроков, непослушание и по бег из дома, употребление сигарет и алкогольных напитков, чрезмерная активность в сети Интернет. Каждый из признаков соотносим с определенным возрастом ребенка, его привычками и окружением.



Власти отмечают, что если педагог отмечает несколько признаков у одного ребенка сразу, это же замечают его сверстники, то необходимо срочно протест беседу с родителями. Помощь педагога и родителей не должна быть навязчивой или оказывать какого-либо давления на ребенка, ведь он может «протестовать» и будет только хуже.



Работа педагогов и родителей по перевоспитанию потенциальных преступников должна проводиться под контролем психологов, чтобы были положительные результаты, а ребенок не подозревал о том, что окружение не устраивает его поведение и общество его перевоспитывает.



На данный момент Минпросвещения не прокомментировало факт передачи инициативы на рассмотрение государственному аппарату.