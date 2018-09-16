Ремонт дорог в ночное время могут запретить

Власти отмечают, что основная причина затора на дорогах – ремонт и дорожные работы, мешающий полноценному движению.



Статисты утверждают, что на сегодняшний день в России каждый второй гражданин является обладателем транспортного средства. Если 5 лет назад средняя продолжительность простаивания россиян в пробках составляла около 1,5 часа, то сейчас она выросла до 2,5-3 часов! В качестве основной причины затора эксперты отмечают аварии и проведение дремотных работ. Если с первой причиной затора власти, по сути, не могут бороться, то со второй намерены разобраться в ближайшее время.



В частности, представители нескольких политических фракций отметили, что проведение ремонтных работ дорожного покрытия в дневное время суток увеличивает риск возникновения затора и может также увеличить время простаивания в пробке в среднем на полчаса. Депутат Государственной Думы Иван Сухарев направил в Минтранс инициативу, в рамках которой предлагается запретить организацию и проведение ремонта дорог в дневное время. Данная мера выдвигается в отношении трасс федерального значения с двусторонним движением.



Сухарев настаивает на том, что проведение ремонтных работ в ночное время, когда движение транспорта менее оживленное, облегчит участь не только водителям, но и непосредственно рабочим, осуществляют ремонт. Исключение из данного правила будет допускаться только в исключительных случаях.



Депутат Госдумы также утверждает, что ущерб дорогам на фоне многочасового простаивания в пробках значительно выше, чем от экономии стройматериалов на осуществлении ремонтных работ. Более ого, о время простоев в пробках страдает и экология от выхлопных газов. Сухарев также акцентировал внимание на том. Что многочасовые простои на дорогах также омрачает отпуск россиян, которые решили отправиться в путешествие и просто «застряли» на дороге.



В ближайшее время Минтранс даст ответ на предложение депутата Госдумы.