Россияне стали реже разводиться

Аналитики отметили, что доля «разведенных пар» в течение последних 10 лет сократилась.



Согласно сведениям Росстата, на территории российского государств отмечается положительная тенденция в части развития семейных отношений. На протяжении последнего десятилетия семейные пары стали реже разводиться. В частности, показатели бракоразводного процесса сократились в среднем на 15%.



Аналитики оценили ситуацию с семьями в течение 2018 года. По оценкам экспертов, в течение 8 месяцев текущего года на развод подали более 295 тысяч пар. Следует отметить, что в минувшем году этот показатель в течение аналогичного периода времени находился на уровне 346 тысяч семей.



Несмотря на то, что семьи стали чаще вместе преодолевать проблемы, избегая развода, регистрировать отношения также стали реже. В частности, в течение первого полугодия 2018 года количество зарегистрированных семейных пар оказалось на 12% меньше, чем в аналогичный период времени предшествующего года.



На сегодняшний день социологи выявили основные причины развода российских семей. В ходе исследования, организованного на территории 8 регионов страны, более 75% респондентов отметило, что не могут простить измены и предательства, побоев со стороны близкого человека, в связи с чем не видят своего будущего рядом с «предателем и тираном». Около трети анкетированных лиц заявили, что основная причина развода кроется в неготовности пары решать проблемы вместе, несоответствием нравов и желаний супругов. Лишь 10% респондентов отметили, что готовы подать на развод, если вторая половина будет постоянно упрекать финансами.