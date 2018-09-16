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Минтруд предлагает открывать детскую комнату при офисе

12.09.2018

Минтруд предлагает открывать детскую комнату при офисе Власти рассматривают все возможные варианты для решения проблем с нехваткой детских садов.

На сегодняшний день в России по-прежнему ведущей проблемой остается размещение детей в детских садах. Несмотря на то, что более трети регионов смогли практически полностью решить эту проблему, на самом деле обстоятельства в стране ничуть не изменились. Молодые мамы продолжают сетовать на то, что не могут выйти на работу после 1,5 лет, а жить на пособие в 50 рублей – невозможно. Более того, некоторые семьи вынуждены ожидать своей очереди в детский сад даже по мере исполнения ребенку 3 лет!

Ранее Минтруд выступал с инициативой открыть частные детские сады при многодетных семьях. В рамках данной идеологии прилагалось смягчить требования по созданию частных детских садов и центров, чтобы позволить развить небольшой «частный бизнес» в данной сфере многодетным семьям, на иждивении которых находится свой ребенок дошкольного возраста. Этот способ, по мнению чиновников, может стать не только решение проблем с местами в детских садах, но и поможет многодетным семьям зарабатывать без отрыва от семьи.

Данная инициатива подверглась серьезной критике. В частности, политики отметили, что в детских садах работают люди со специальным образованием, а в многодетных семьях более 70% мам – домохозяйки без педагогического образования.

Сейчас же Минтруд предлагает открывать детские комнаты на территории работодателя. С одной стороны, работодатель сможет удерживать плату за «детский сад» с сотрудника (то есть не понесет существенных убытков), а с другой стороны – ребенок находится на одной территории с родителем, проверить его состояние не составит труда.

Следует отметить, что более 7% россиян положительно отнесись к детским комнатам и садам «при офисе». К сожалению, работодатели без особого энтузиазма отреагировали на новое предложение чиновников, отмечая высокие затраты на благоустройство территории для детей согласно всем требованиям Санпина и пожарной безопасности.

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