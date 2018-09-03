Пенсия или зарплата?

Власти рассматривают возможность отказа выплаты пенсии работающим пенсионерам.



Ранее в СМИ появлялись данные, согласно которым российские чиновники рассматривали возможность экономии бюджета ПФР путем запрета выплат работающим пенсионерам. По мнению некоторых политиков, работающие пенсионеры получают двойную выгоду: им выплачивают пенсию, индексируемую на ежегодной основе, и заработную плату. В то же время люди, не достигшие пенсионного возраста, как-то выживают на одну зарплату.



Подобное заявление вызвало общественное негодование. Пенсионеры ринулись возмущаться, что работают по собственному желанию и никому не мешают, также делают отчисления во все страховые и социальные фонды, не вредят государству, а стараются приносить пользу. Более того, люди старшего поколения сетуют, что во многих сферах пенсионеров стараются поскорее «спровадить» на «заслуженный отдых», порой раньше положенного времени, отдавая предпочтение молодым кадрам.



В настоящее время представители Минтруда и соцзащиты России заявили, что ведомство не получало официальных предложений, которые бы ограничивали выплаты пенсионеров. На законодательном уровне нет никаких аппретов, которые бы запрещали пенсионеру получать одновременно и пенсию, и вознаграждение за трудовую деятельность.



Более того, заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов акцентировал внимание, что власти не планируют рассматривать подобный постулат. Пенсионная реформа не окажет негативного влияния на финансовое состояние простого и работающего пенсионера.