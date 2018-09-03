Как президент Путин поправил пенсионную реформу

В ходе прямой трансляции Владимир Путин озвучил новые условия пенсионной реформы.



29 августа состоялась прямая трансляция с Владимиром Путиным, посвященная пенсионной реформе. В ходе эфира президент РФ пояснил, что повышение пенсионного возраста - мера неизбежная и необходимая. Текущие границы пенсионного возраста устанавливались в послевоенный период, когда средний уровень продолжительности жизни находился в районе 40-45 лет.



Ранее в прессе неоднократно упоминалось, что Владимир Владимирович не поддерживает ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы. В каждом из них есть определенное противоречие или сложность, которая вызывает негатив со стороны общества. приняты правительством сценарий развития «пенсионных событий» вызвал общественный резонанс: люди ринулись подписывать петиции против повышения пенсионного возраста, ссылаясь на то, что более 50% до пенсии не доживают, а оставшиеся 50% умирают в течение 2-3 лет после выхода на «заслуженный отдых».



В прямом эфире Путин озвучил новые условия пенсионных преобразований. Согласно его требованиям, женщины будут уходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. возрастная планка для мужчин осталась неизменной – 65 лет. Многодетные матери буду уходить на пенсию раньше установленного срока, обладая специальной льготой. Также глава российского государства отметил, что согласно прогнозам экспертов к 2024 году средний уровень пенсий в стране достигнет отметки в 20 000 рублей. Уже в 2019 году пенсионеры получат на 12000 рублей больше (по 1000 рублей ежемесячно).