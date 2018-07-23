Россиянам чемпионат мира по футболу был интересен

Сотрудники ВЦИОМ провели социологическое исследование на тему наличия у россиян интереса к прошедшему мировому футбольному чемпионату.



Оказалось, что трансляции матчей смотрело 72% россиян, а за финальным поединком наблюдало 54% граждан, причем подавляющее большинство из них для просмотра выбрали домашний телевизор или смотрели игру на работе.



Подавляющее число россиян болело за свою национальную команду (91% респондентов). Симпатии многих были на стороне хорватской и французской команды, 37% и 34% соответственно, а в симпатии к Бельгии и Бразилии признались по 11% участников опроса.



После того, как россияне выбыли из турнира, 69% россиян не стали поддерживать ни одну из оставшихся на чемпионате сборных. Оставшиеся свои симпатии выразили Франции и Хорватии (12% и 11% соответственно).



Лучшими на турнире наши сограждане назвали соотечественников Акинфеева и Дзюбу, набравшими 19% и 13% голосов. Среди иностранцев больше всех понравился россиянам Модрич, набравший 5%. Никто из остальных футболистов не смог преодолеть порог популярности в 2%, в том числе Криштиану Роналду.



Сразу 29% россиян назвали игру нашей национальной команды лучшей на турнире. Далее разместились чемпионы и вице-чемпионы французы и хорваты.



Исследование активности в социальных сетях и прессе показала в числе рекордсменов по числу упоминаний не только Месси и Роналду, традиционных лидеров упоминаемости, но и россиян Акинфеева с Дзюбой. В соцсетях был популярен и египтянин Салах.