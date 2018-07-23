Донорские сердца хранить станут дольше

Российские ученые разработали новую технологию, позволяющую более длительное время проводить хранение донорских органов, в частности сердца. Внедрение в практику подобной разработки позволит сократить продолжительность нахождения в очередях на пересадку органов.



Авторами исследования стали специалисты Института биофизики клетки РАН. Проведенная работа позволила обеспечить возможность сохранности сердца в течение 20-24 часов, в то время как сегодня данный показатель не превышает 4-6 часов. В результате расширяются возможности доставки донорского сердца в другой регион, где будет проводиться операция. Ранее подробная возможность отсутствовала чисто физически. Например, за это время можно доставить сердце в Москву из дальневосточных регионов страны.



Ученые отмечают, что пока проходит опробирование технологии. Практические опыты были поставлены на крысах, а в ближайшее время начнутся эксперименты и на карликовых свиньях, обладающих сердцем с высокой степенью схожести с человеческим.



В настоящее время авторы технологии находятся в поиске партнеров, заинтересованных в ее развитии и максимально быстром доведении до стадии практического применения.



В дальнейшем планируется применить разработку к другим органам, например, почкам или печени. Последние сегодня способны существовать отдельно от человека не больше суток, после чего происходит отмирание их клеток.