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Донорские сердца хранить станут дольше

18.07.2018

Донорские сердца хранить станут дольшеРоссийские ученые разработали новую технологию, позволяющую более длительное время проводить хранение донорских органов, в частности сердца. Внедрение в практику подобной разработки позволит сократить продолжительность нахождения в очередях на пересадку органов.

Авторами исследования стали специалисты Института биофизики клетки РАН. Проведенная работа позволила обеспечить возможность сохранности сердца в течение 20-24 часов, в то время как сегодня данный показатель не превышает 4-6 часов. В результате расширяются возможности доставки донорского сердца в другой регион, где будет проводиться операция. Ранее подробная возможность отсутствовала чисто физически. Например, за это время можно доставить сердце в Москву из дальневосточных регионов страны.

Ученые отмечают, что пока проходит опробирование технологии. Практические опыты были поставлены на крысах, а в ближайшее время начнутся эксперименты и на карликовых свиньях, обладающих сердцем с высокой степенью схожести с человеческим.

В настоящее время авторы технологии находятся в поиске партнеров, заинтересованных в ее развитии и максимально быстром доведении до стадии практического применения.

В дальнейшем планируется применить разработку к другим органам, например, почкам или печени. Последние сегодня способны существовать отдельно от человека не больше суток, после чего происходит отмирание их клеток.

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