ЕГЭ в 77 лет

В России подвели итоги проведения ЕГЭ, уже давно ставшего основным средством определения уровня подготовки учащихся образовательных учреждений. Отметился нынешний год и несколькими рекордами, озвученными представителями Федеральной службы по надзору в сфере образования.



В нынешнем году государственный экзамен по всей стране сдавало в общей сложности около 730 тысяч человек. Среди них оказалось несколько ребят в возрасте 13-14 лет. Предполагается, что они осваивали общеобразовательную программу в рамках программ индивидуального образования для одаренных детей с высокими интеллектуальными способностями.



Самым же возрастным участником образовательного проекта стал 77-летний мужчина. Он наравне с подростками сдавал экзамены по математике (базовый курс) и физике. Что сподвигло человека, родившегося в январе 1941-го года, отправиться на сдачу единого экзамена, остается загадкой.



Отметим, что в настоящее время рассматривается возможность возвращения сдачи ЕГЭ учащимися в своей родной школе. Инициаторы изменений отмечают, что для школьника серьезным стрессом является сам факт экзамена, а необходимость сдавать его в новой обстановке другой школы выступает дополнительным источником эмоциональных переживаний.



Борьба же со списыванием может вестись и в родной школе, благо все места для сдачи оснащаются системами видеонаблюдения, и учителя ограничены в возможности помощи своим подопечным.