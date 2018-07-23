Россия отказывается от американских ценных бумаг

Россия в течение последних нескольких месяцев в разы сократила свое участие в американских долговых обязательствах. Если в начале апреля общая величина российских вложений в облигации американского казначейства достигала отметки 96,1 миллиарда долларов, то в июне осталось не больше 14,9 миллиарда.



После того, как в апреле в отношении нашей страны был введен очередной пакет санкций, величина инвестиций со стороны России сократилась вдвое, а в течение последнего месяца весны перепродаже подверглись ценные бумаги на сумму еще в 32 миллиарда долларов.



Эксперты отмечают, что сокращение вложений в облигации США объясняется, как рисками расширения санкционного давления со стороны Соединенных Штатов, так и стремлением российского правительства диверсифицировать резервы за счет увеличения доли золота. Например, в 2017-м году Центробанк приобрел на рынке 220 тонн золота, что стало рекордным показателем за все время.



Одновременно растут вложения и в другие валюты. В частности к категории резервных причислен юань, что не исключает возможность хранения части средств в этой валюте.



Необходимо отметить, что величина российских вложений в американские долговые обязательства последние годы характеризуется значительной волатильностью. На начало 2014-го года портфель включал в себя ценных бумаг на сумму в 132 миллиарда. После этого он последовательно сократился до 66,5 миллиардов с последующим увеличением. С апреля объем вложений стремительно пошел вниз, и достиг рекордно низких значений, начиная с 2007-го года.