Для женщин работать до 60 лет вполне достаточно

Представитель думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду, планирует в ближайшее время предложить поправки в реализуемую пенсионную реформу с целью снизить порог достижения пенсионного возраста женщинами в 60 лет. Депутат считает, что подобный вариант носит компромиссный характер.



Парламентарий отметил, что возможности для принятия подобных изменений есть, при этом в комитете планируют в рамках второго слушания провести масштабную работу по обсуждению законопроекта, инициативным предложениям, поступающим из регионов, чтобы принятое решение было максимально объективным.



Напомним, что нынешний вариант, предложенный правительством, предполагает рост пенсионного возраста для мужчин и женщин на 5 и 8 лет соответственно (65 и 63 года). Реализацию проекта планируется начать с начала будущего года, последовательно вводя изменения для граждан в зависимости от года рождения. Полностью перейти на новые возрастные лимиты планируется для мужской части населения в 2028-м году, а для женской еще через шесть лет.



Планируется, что его обсуждение в Госдуме начнется с первого чтения 19-го июля. Пока документ рассматривается на региональном уровне для внесения своих предложений и поправок.



Ранее в Совете Федерации заявили, что новшества не распространяются на уже действующих пенсионеров, а их в нашей стране насчитывается около 46,5 миллионов человек.