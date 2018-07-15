Пещера мешает строительству "Тавриды"

Строительство автомобильной магистрали «Таврида» на территории Крыма временно приостановлено. Причиной подобного решения стало обнаружение крупной карстовой пещеры, расположенной на пути прокладки магистрали. Принято решение провести ее обследование силами профессиональных спелеологов.



Эксперты отмечают, что для всей предгорной части республики это крупнейшая из известных пещер, при этом ее существование создает опасность для расположенной над ней дороги в виде рисков образования провалов. Обследования должны дать точную оценку объекта, на основе чего будут разработаны меры противодействия угрозе. О сроках приостановки строительных работ на объекте и проведения необходимых исследовательских действий пока ничего не сообщается.



Планируется, что для изучения вопроса будет создана межведомственная комиссия, в которую войдут не только представители органов власти, но и спелеологи, эксперты Русского географического общества и представители строительной компании, занимающейся прокладкой дороги.



Напомним, что на сегодня существуют планы открытия первой очереди трассы «Таврида» уже до конца текущего года. Она должна соединить Крымский мост с Симферополем, имея две полосы для движения автотранспорта. Полностью завершить проект создания четырехполосной магистрали до Севастополя планируется до конца 2020-го года. Длина создаваемого транспортного маршрута составляет 250 километров.