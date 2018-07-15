"АВТОВАЗ" представил Vesta Sport

Крупнейший российский производитель готовится презентовать на автосалоне в Москве спортивную версию своего нового седана Vesta, получившую в названии приставку Sport. Пока же стали известны первые подробности о машине.



На фоне базовой модели автомобиль получил несколько значительных изменений. Например, дорожный просвет сократился до 162мм при одновременной установке на багажнике спойлера, что должно положительно сказаться на устойчивости машины и управляемости в скоростном вождении.



Кроме того, обновился передний бампер, добавивший агрессивности, а колесные диски на 17 дюймов теперь обуты в резину с низким профилем. Дополнительные накладки появились и на порогах, они должны улучшить аэродинамические формы авто. Должны измениться и настройки подвески, предусматривающие больше жесткости.



Информация об используемом на Vesta Sport двигателе не раскрывается, но он должен оказаться мощнее, чем используемый в настоящее время 122-сильный 1,8-литровый мотор. Ранее появлялась информация о работе над двигателем мощностью в 180 «лошадей», но насколько она соответствует действительности, пока неизвестно.



Отметим, что Lada Vesta по результатам прошлого месяца впервые возглавила рейтинг российских продаж, немногим недотянув до значения в 10 тысяч проданных автомобилей. Второй в списке популярности оказалась бюджетная модель «АВТОВАЗ» Granta, распроданная в количестве почти 9,2 тысяч экземпляров.