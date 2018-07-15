ФНС рассказала об уплате налогов с карточных переводов

В Налоговой службе детально раскрыли правила налогообложения средств, поступающих в виде карточных переводов.



В сообщении указывается, что ни о каком тотальном налогообложении речь не идет. Уплата налогов предусматривается только с денежных средств, поступающих от реализации товаров и услуг, включая сдачу в поднаем жилья. В таком случае гражданин обязан предоставить декларацию о доходах.



Все остальные переводы на карточку, носящие безвозмездный характер, под уплату налогов не попадают, причем данные переводы могут совершаться не только от родственников. Дарение средств под действие налогового законодательства не подпадает.



Напомним, что практика отчета банков перед ФНС по всем открываемым/закрываемым счетам введена в стране с 2014-го года, а любые денежные переводы, совершаемые на сумму в 600 тысяч рублей, в обязательном порядке отражаются в отчетности, направляемой в Росфинмониторинг.



В свою очередь банки обладают правом на блокирование карт клиентов, если у них возникают подозрения в законности их использования. Например, регулярные поступления средств от большого числа адресатов могут свидетельствовать о занятии предпринимательством. Банк потребует объяснения появления средств, поэтому владельцу карты необходимо будет подтвердить, что средства не являются результатом коммерческой деятельности.



Что касается мелких переводов на незначительные суммы, то они в большинстве случаев банками не отслеживаются.