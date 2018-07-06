Договор на криогенную заморозку уже реальность и в России

Технологии криогенной заморозки стремительно развиваются, но пока это экзотика, в основном интересующая представителей научного сообщества, занимающихся вопросами бессмертия.



Появились такие компании и в России. Например, ученый Сергей Некрасов стал одним из первых в стране, кто заключил договор заморозки.



Он отмечает, что сегодня у него не очень много последователей, но определенное количество сторонников криогенной заморозки имеется. Технология предусматривает замораживание тела до -196 градусов, что позволяет сохранять ткани длительное время. При этом сохраняется вероятность того, что в дальнейшем мозг замороженного человека может быть восстановлен в работе.



При этом срок разморозки Некрасова назначен через 200 лет. Специалист рассчитал, что именно к этому времени человечество научится с высокой степенью вероятности успешно восстанавливать жизнеспособность замороженных ранее организмов.



Сам ученый признается, что стоимость заморозки составляет 15 тысяч долларов, причем речь идет только о головном мозге. Если крионировать все тело, то сумма окажется в разы дороже, а это уже неподъемная величина для современного российского ученого.



Стоит отметить, что сегодня единственная российская компания, оказывающая услуги в сфере криогенной заморозки, уже провела 60 операций, имея пакет на 500 подобных операций с клиентами, продолжающими сегодня здравствовать.