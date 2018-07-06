Долевое строительство вступает в новую стадию

В России с начала июля начали действовать нововведения в ФЗ-214, регламентирующий долевое строительство. Изменения направлены на обеспечение интересов граждан и защиту их средств.



Главным новшеством становится появление эскроу-счетов на которых будет происходить хранение средств дольщиков до момента, пока дом не сдан в эксплуатацию.



Теперь в сделках долевого участия будут участвовать банки, на счет которых и будут зачисляться средства покупателей. Доступ застройщик к ним получит только после того, как завершит строительство. Если стройка будет заморожена, то дольщики смогут получить обратно собственные деньги.



Новые требования устанавливаются обязательства дольщиков инвестировать в строительство не меньше 10% собственных средств. Деньги должны быть зарезервированы на счетах. Использовать для них можно прибыль или средства из других источников. Вместе с этим с целью защитить средства, выделенные на строительство, для застройщиков будут вводиться ограничения на реализацию проектов, не связанных со строительством при одновременном банковском сопровождении всех проектов.



Стоит отметить, что пока эскроу-счета не являются обязательными. В течение следующего года их использование является добровольным, предусматривая своеобразный переходный период, а с июля 2019-го года они уже станут обязательными для всех участников российского строительного рынка.