Декрет для бабушки - это норма

Российское законодательство предусматривает возможность декретных отпусков не только для родителей, но и бабушек с дедушками. Причем государству даже выгоднее подобный вариант, позволяющий обеспечить выход на работу сотрудника.



Эксперты отмечают, что подобная возможность пока не сильно востребована в обществе, но при условии роста пенсионного возраста число россиян, пользующихся возможностью, увеличится.



Уйти в декрет можно после первых 70 дней с момента рождения малыша, когда у мамы заканчивается больничный. При этом производятся стандартные выплаты на общих условиях с сохранением рабочего места.



Величина выплат составляет 40% от величины получаемого заработка человека за пару предыдущих лет, при этом установленный коридор выплат составляет 3,1-24,5 тысячи рублей, в зависимости от уровня дохода. Что касается пособия по родам, то оно выплачивается исключительно матерям.



Важным преимуществом для бабушек является сохранение возможности работать на половину ставки, при этом получая полноценные выплаты. Кроме того, в декрете начисляются баллы для пенсионного стажа.



Эксперты отмечают, что в условиях роста пенсионного стажа возможность провести последние годы до пенсии в декрете станет привлекательной альтернативой для тех, кому уже сложно работать по состоянию здоровья, но до пенсии остается несколько лет. Сегодня на долю бабушек и дедушек приходится всего 2% оформляемых декретов, но в будущем их должно стать больше.