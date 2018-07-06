Табачные акцизы пошли вверх

В России с начала июля установлена новая величина акцизов на сигареты. Теперь производителям придется платить за каждую тысячу штук 1 тысячу 718 рублей, что ровно на 10% больше, чем было до настоящего времени.



Кроме того, в стране вводится новый эксперимент по созданию системы контроля за оборотом табачных изделий. В частности для производителей и компаний, занимающихся импортом сигарет, вводится обязательная маркировка продукции, как транспортной упаковки, так и самих пачек.



Сведения о присвоенных идентификаторах будут поступать в централизованную базу данных, причем загрузку информации смогут сделать рядовые потребители через специальное мобильное приложение. В ответ им будет предоставлена информация о месте изготовления конкретной пачки и ее статус в системе на момент. Если данные не будут соответствовать действительности, клиент получит возможность заявить о выявлении поддельной продукции.



Данные нововведения потребовали внесение изменений в действующее законодательство не только России, но и Евразийского союза. В частности они касаются внедрения системы маркировки табачных изделий, пересекающих границу экономического союза. При этом учет будет вестись на основе учета таможенной и налоговой служб.



При этом обязанность проверки подлинности идентификационных средств законодательно ложится на компании, занимающиеся непосредственной реализацией, в том числе оптовой. При этом проверка должна осуществляться визуально (на предмет наличия) и технически (через базу данных).