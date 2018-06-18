Московские предприятия расширяют экспортную деятельность

В Москве в рамках единого каталога экспортной продукции находится около 1,2 тысяч товаров, поставляемых в другие страны, а до конца года их число планируется увеличить в 2,5 раза. Если сегодня экспортной деятельности занимается около 450 столичных предприятий, вдвое больше.



Для удобства пользователей каталог разделен на 12 тематических разделов, где каждый сможет легко найти искомую компанию и краткий перечень информации о ее деятельности и выпускаемой продукции. Каталог был представлен в нынешнем году и ориентирован в первую очередь на потенциальных клиентов, желающих приобрести продукцию у столичных предприятий.



Планируется, что система будет настроена таким образом, что вся поступающая информация о новых товарах будет иметь связь с Московским экспортным центром, продвигающим сличную продукцию через электронные площадки.



Пока каталог представлен только на сайте iMoscow, но уже в ближайшем будущем он окажется доступен на столичном правительственном сайте и других ресурсах. Кроме того, будет осуществляться рассылка материалов заинтересованным лицам, в том числе иностранцам.