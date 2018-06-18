"Город образования" готовит много интересного

В одном из павильонов ВДНХ 30-го августа откроется форум «Город образования», который продлится в течение четырех дней. Организаторы отмечают, что гостям мероприятия будет предложен большой спектр разнообразных увлекательных и познавательных мероприятий.



Планируется, что на площадке соберется не меньше 100 тысяч преподавателей, представляющих не меньше семи десятков стран мира. Организаторы обещают, что это будет крупнейшая площадка для демонстрации последних достижений и обмена накопленным опытом по различным вопросам. Участников ожидает масса круглых столов и тематических конференций.



Отдельное внимание будет уделено инновационным направления, например, планируется проведение гонок на дронах, интерактивные мероприятия, действия с применением 3D-технологий и многое другое.



Одним из центральных мероприятий планируется сделать проведение городского педагогического совета, призванного провести итоги прошедшего учебного года. Отдельными направлениями станут проекты «Московское долголетие» и «Московская электронная школа», направленные на расширение уровня знаний москвичей.