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Власти оценят реакцию населения относительно повышения пенсионного возраста

17.06.2018

Власти оценят реакцию населения относительно повышения пенсионного возрастаВ Кремле прорабатывают варианты смягчения негативной реакции населения на результаты пенсионной реформы.

На сегодняшний день премьер-министр России объявил о том, что верховный аппарат правления России принял окончательный вариант сценария по повышению пенсионного возраста: для мужчин установлена планка на уровне 65 лет, а для женщин – 63 лет. Также предусмотрены некоторые льготы, позволяющие выйти на пенсию на пару лет раньше установленных границ.

На текущий момент российские чиновники анализируют реакцию коренного населения страны на данную новость. Эксперты отмечают, что в случае массовых протестов и иных негативных проявлений со стороны россиян власти могут смягчить «условия» пенсионной реформы или пролонгировать «переходный период».

Некоторые аналитики отмечают, что уступки вполне возможны в рамках запланированных мероприятий в качестве своеобразного хода властей: введение жесткого режима и затем постепенное его смягчение, как мера, демонстрирующая факт, что чиновники прислушиваются к населению.

Напомним, что на рассмотрении представителей верховной власти было три варианта развития событий в «пенсионной среде», но правительство решило остановиться на самом жестком. Иные варианты предусматривали более плавное повышение, где максимальная возрастная граница не превышала 63-65 лет для мужчин и 60 лет для представительниц слабого пола.

На данный момент региональные власти отмечают, что население недовольно решением правительства. В социальных сетях также россияне выражают недовольство и негодование, отмечая, что большая часть населения просто не доживет до пенсии.

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