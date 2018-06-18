Власти оценят реакцию населения относительно повышения пенсионного возраста

В Кремле прорабатывают варианты смягчения негативной реакции населения на результаты пенсионной реформы.



На сегодняшний день премьер-министр России объявил о том, что верховный аппарат правления России принял окончательный вариант сценария по повышению пенсионного возраста: для мужчин установлена планка на уровне 65 лет, а для женщин – 63 лет. Также предусмотрены некоторые льготы, позволяющие выйти на пенсию на пару лет раньше установленных границ.



На текущий момент российские чиновники анализируют реакцию коренного населения страны на данную новость. Эксперты отмечают, что в случае массовых протестов и иных негативных проявлений со стороны россиян власти могут смягчить «условия» пенсионной реформы или пролонгировать «переходный период».



Некоторые аналитики отмечают, что уступки вполне возможны в рамках запланированных мероприятий в качестве своеобразного хода властей: введение жесткого режима и затем постепенное его смягчение, как мера, демонстрирующая факт, что чиновники прислушиваются к населению.



Напомним, что на рассмотрении представителей верховной власти было три варианта развития событий в «пенсионной среде», но правительство решило остановиться на самом жестком. Иные варианты предусматривали более плавное повышение, где максимальная возрастная граница не превышала 63-65 лет для мужчин и 60 лет для представительниц слабого пола.



На данный момент региональные власти отмечают, что население недовольно решением правительства. В социальных сетях также россияне выражают недовольство и негодование, отмечая, что большая часть населения просто не доживет до пенсии.