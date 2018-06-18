В России повысили пенсионный возраст

Дмитрий Медведев озвучил новые возрастные ограничения, по достижении которых граждане России смогут выйти на пенсию.



Напомним, что ранее выдвигалось три концепции относительно пенсионных преобразований в России. В рамках одной из концепций предлагалось плавное повышение возрастной планки до 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Две другие концепции предполагали более жесткие меры: установление пенсионного возраста для слабого пола на уровне 63 лет, сильной половины человечества – 65 лет или для женщин в районе 60 лет и мужчин – 65 лет. На протяжении длительного времени обсуждались все возможные варианты пенсионной реформы и, наконец-то, власти пришли к единому мнению.



На сегодняшний день средствам массовой информации стало известно, что представители верховной власти России приняли окончательное решение о повышении возраста пенсионного плана. В частности, Дмитрий Медведев отметил, что корректировка возрастных границ, по достижении которых российское население будет выходить на «заслуженный отдых», будет проходить на поэтапной основе. Также власти предусмотрели определенные льготы, позволяющие выходить на «отдых за счет ПФР» немного раньше запланированного срока.



В частности, теперь мужская половина будет выходить на пенсию по достижении 65 лет, а женская – 63 лет. В качестве «льготы» российские чиновники предусмотрели сокращение возрастного ограничения для выхода на пенсию на 2 года, если трудовой стаж превышает 40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно.



Согласно планам правительства России, окончательный переход на новую возрастную планку для выхода на пенсию завершится в 2034 году. Несмотря на то, что представители верховной власти выбрали самый жесткий вариант развития событий в пенсионной среде, Дмитрий Медведев полагает, что эта мера позволит создать достойное будущее пенсионеров, повысить уровень отчислений в пенсионные фонды и приумножить пенсию в среднем на 1000 рублей в год (при текущем росте пенсий в 400-500 рублей).



Повышение пенсионного возраста начнется с начала грядущего года.