Скидки на штрафы могут стать длиннее

В Госдуме рассматривается проект закона, предусматривающий предоставление возможности россиянам в судебном порядке добиваться возможности оплаты штрафа со скидкой в размере 50% в случае, если квитанция о штрафе пришла к ним с опозданием.



Инициатором внесения соответствующих поправок выступило правительство, а проект поправок уже получил подпись премьера Дмитрия Медведева. В пояснении к документу указывается, что в настоящее время предусмотрено наличие 20-дневного льготного периода, в течение которого у нарушителя имеется возможность заплатить только половины суммы выписанного штрафа.



Между тем, во многих случаях уведомления приходят к адресату уже по истечении указанного срока, то есть он лишается законного права на получение льготы, причем сам как-то повлиять на ситуацию не имеет никакой возможности.



Напомним, что ранее в Конституционном суде был рассмотрен данный вопрос и выявлено нарушение конституционных прав граждан, когда несвоевременность доставки квитанций не позволяет гражданам реализовать свои законные права. В результате перед представителями МВД была поставлена задача разработать и внедрить пакет соответствующих изменений в законодательство.



Напомним, что практика внедрения льготного периода для оплаты штрафов была введена с целью сокращения количества неоплаченных штрафов и стимулирования россиян на своевременную оплату.