Клещи активно атакуют россиян

По данным Роспотребназдзора в России меньше, чем за три месяца набралось около 175 тысяч покусанных клещами граждан, из которых почти четверть (47 тысяч человек) приходится на детскую аудиторию.



При этом сюда включены только данные по известным случаям, когда пострадавшие обратились за помощью в медицинские учреждения. Фактически же число покусанных может быть значительно выше. При этом данные значения в ведомстве признаются среднестатистическими на фоне предыдущих лет.



При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в стране разработано несколько эффективных отечественных вакцин, позволяющих защитить человека от энцефалита, опасного заболевания, воздействующего на человеческую центральную нервную систему.



В настоящее время все россияне имеют возможность совершенно бесплатно защититься от опасной болезни. Для этого можно посетить прививочные пункты в любой из поликлиник или здравпунктов, устроенных в учебных заведениях. В воинских частях и в других силовых ведомствах данная обязанность ложится на медсанчасти.



В свою очередь в ведомстве отметили важность таких мероприятий, как меры неспецифического характера. Отмечается, что применение простых мер защиты, доступных для каждого человека, позволит значительно снизить количество пострадавших от укусов энцефалитных клещей. Среди таких мер защиты называется наличие закрытой одежды при посещении лесных массивов и парковых зон, применение репеллентов и так далее.