Субсидии пойдут в сельское хозяйство

В России в течение нынешнего года в рамках субсидирования сельскохозяйственной сферы правительство планирует выделить 877,74 миллиона рублей сверх первоначально установленных норм.



Соответствующее постановление уже было подписано главой правительства Дмитрием Медведевым. Средства планируется выделить только для двух российских регионов: Воронежской области и Марий-Эл.



Предусматривается, что денежные средства в рамках выполнения новых обязательств будут предоставлены из существующего Резервного фонда. Планируется, что средства будут использованы с целью организации компенсаций в рамках инвестиционного кредитования в агропромышленной сфере, предусмотренных в рамках возмещения заемщикам части процентных ставок по предоставляемым займам.



Предварительные расчеты показывают, что в общей сложности запланированных для выдачи денежных средств будет достаточно для реализации в общей сложности в двух указанных выше регионах 127 проектов, связанных в основном с животноводческой сферой (производство мяса, производство куриных яиц, молочное производство) и животноводством.



Необходимо отметить, что в настоящее время в правительстве прорабатывается вопрос роста размера субсидий, предоставляемых отечественным предприятиям, занимающимся выпуском сельскохозяйственной техники. Соответствующие указания были получены кабинетом министров лично от президента Владимира Путина.