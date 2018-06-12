Компьютерная мышь как средство диагностики болезней

Специалисты компании Microsoft совместно с учеными, представляющими Университет Дьюка, на основе проведенной исследовательской работы установили возможности диагностирования посредством стандартной мыши для компьютера таких серьезных заболеваний как болезни Паркинсона и Альцгеймера.



В рамках проведенной работы специалисты задействовали возможности искусственного интеллекта, пропустив через него в общей сложности 1 миллион различных запросов, сгенерированных пользователи в поисковике Bing. В результате система провела сравнения поведенческих моделей пользователей, которых интересуют данные заболевания с результатами представителей целевой группы.



Результаты проведенной работы показали, что лица, которых интересуют симптомы указанных выше заболеваний, при прокручивании страниц наблюдается меньшая скорость смены картинки, а курсор мышки значительно больше подрагивает, чем у обычного среднестатистического пользователя.



Исследователи предполагают, что указанные признаки должны рассматриваться в качестве первых предвестников будущих заболеваний. Соответственно имеются перспективы создания соответствующего программного обеспечения, позволяющего диагностировать начальную стадию заболевания еще до того, как ее смогут определить врачи.



Ранее стало известно, что даже разовые незначительные травмы мозга многократно увеличивают риски развития у человека болезни Паркинсона. Соответствующее открытие сделали американские специалисты.