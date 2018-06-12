Какому региону России присвоен статус самой грязной территории?

Современное общество беспокоится о своем экологическом будущем. В общедоступных источниках представлен подробный рейтинг российских городов расположенных по параметру экологического благополучия.



Одним из наиболее загрязненных районов признана Свердловской область, она располагается на 85 месте. Предпоследнее положение отводится Челябинску. А замыкающим в списке аутсайдеров стал Урал.



Четвертое положение наиболее не притягательного рейтинга России отведено территории Прибайкалья. Территория Брянской области расположена на пятой строчке «заманчивого» списка.



Среди оставшихся, административно-территориальных объектов УрФО положения распределились в представленном порядке: Курганская область - 70 место, Югра - 62, Ямал - 47. Тюменская область на 21 месте. Такое расположение подняло регион на 2 строчки выше, по сравнению с престижной столицей. Матерь городов заняла свою позицию на 23 строчке представленных показателей.



Представленные данные были опубликованы в результате целенаправленного изучения, организованного в весенний период этого года ассоциацией "Зеленый патруль".



Лидирующее положение в рейтинги наиболее чистых регионов по праву заслужила Тамбовская область.