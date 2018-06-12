Военное обучение изменит свои приоритеты

ВУЗы страны ждут перемены. Кафедры военной направленности изменят свое нынешнее содержание. Теперь вместо военной кафедры появятся военные учебные центры. Такой предложение было внесено на рассмотрение правительством РФ.



Согласно представленной информации, нововведение должно изменить структуру имеющихся воинских спецподразделений в государственном образовательном учреждении. После принятия, в университетах останется целостная форма спецподразделений воинской направленности.



Результатом воплощения в практической деятельности озвученного плана действий должно стать наращивание результативности координации образовательного. На сегодняшний день реализация воинской формы обучения осуществляется в учебных центрах, где основной упор специализации делается на план подготовки высококвалифицированных кадровых специалистов, основная задача которых заключение контракта и прохождение службы. В настоящий период времени военные кафедры могут предоставить обучающимся целый ряд возможностей для полноценной военной подготовки: обучения офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса.



Предложенный проект был принят в обсуждение и официально утвержден 30 мая.



В более ранние сроки верхи приняли отрицательное решение относительно закона о репрессиях в отношении уличных гонок. Предложенная формулировка имела нечеткие положения, и в качестве меры наказания предусматривал санкцию варьирующийся от 50 тыс. до 1 млн рублей, а так же лишение прав.