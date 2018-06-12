Назван самый состоятельный человек в России

Обнародован новый рейтинг, в структуру которого включены 500 самых состоятельных личностей земного шара. Среди них присутствует имя человека, проживающего на территории России. Им стал Владимир Лисин, собственник "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК).



Финансовое агентство Bloomberg опубликовало информацию в которой представлены сведения о том, что предприниматель сумел превзойти своего ведущего акционера "Северстали" Алексея Мордашова. Он располагался на лидирующих позициях на протяжении 267 дней.



Этот год уже сумел принести Лисину денежный капитал, который приравнивается к 20,19 млрд долларов. В общей сложности с января месяца, бюджет успел пополниться на 2,17 миллиарда долларов. Статус наиболее зажиточного человека на территории России предприниматель сумел получить из-за подорожания акций НЛМК на 3,5%, уточняет Bloomberg.



Благодаря внушительному капиталу в 19 млрд долларов, на третьей строчке самого богатого рейтинга, среди Российских предпринимателей, оказался Леонид Михельсон. Он является представителем правления "Новатэка".



В общемировом рейтинге самые богатые люди нашей страны расположились на 45, 46 и 51 позициях. Лидирующее место по праву присвоено основателю Amazon Джеффри Безосу, с его капиталом в размере 138 миллиардов долларов.