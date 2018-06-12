Telegram прекратит свое существование

Telegram продолжает беспокоить министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Основная цель правительства в настоящее время – это поиск новой стратегии решения, наболевшей проблемы о блокировании Telegram. Данная информация была установлена 5 июня на X международном IT-форуме.



Носков: «в нынешнее время происходит поиск новоявленных технических средств, которые помогут в кратчайшие сроки привести в исполнение, установленное ранее распоряжение высшего органа судебной власти».



Ранее Таганский суд Москвы вынес постановление о том, что Telegram должен прекратить свою деятельность на области РФ. Данные были обнародованы 13 апреля. Основной причиной для столь серьезного заключения послужило не предоставление ФСБ ключей, которые обеспечивают доступ для дешифровки личной информации пользователей.



Анализирование апелляционного заявления определено на 14 июня.



Telegram позиционируется в качестве пиратского ресурса. Основоположники мессенджера придерживаются принципов незаконного внедрения своего сервиса, а так же предпринимают всяческие попытки отмены блокировки. Сделал свое заявления глава Роскомнадзора Александр Жаров.