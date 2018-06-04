На территории Южного урала обнаружены ценные ископаемые

Челябинская область, в весенний период, принесла своему населению три новых подземных кладовых наполненных ценными ископаемыми.



Наиболее крупным месторождением можно назвать залежи расположенные вблизи поселка Прохорово. Его недра вмещают, по предварительным данным, около 20 миллионов кубометров камня. Данное природное хранилище способно обеспечить население полезными ископаемыми, которые будут использоваться в строительных работах.



Кладовая облицовочного камня располагается на втором месте по количеству имеющихся запасов и составляет около 12 миллионов кубометров. Данная находка была обнаружена недалеко от поселка Вандышевка.



Наименьшее месторождение скрывает в своих недрах около 8 миллионов кубометров гравийно-песчаных смесей. Третья находка находится около села Харино.



Саккулово, так же является примечательным рудником залежей камня, так как именно в этом районе была открыта еще одна природная кладовая, в феврале этого года.



Работы по добычи и обнаружению природных ископаемых ведутся с 2015 года. До настоящего времени обнаружено 9 залежей, 4 из которых были обнаружены только в настоящем году. Алексей Бобраков говорит о том, что потребность в открытии новых месторождений есть, а значит дальнейшие работы будут продолжаться.



Благодаря проделанной гос экспертизе казна области пополнится на 600 тысяч рублей. Оценка разового использования обнаруженных месторождений варьируется в пределах более трех миллионов рублей.