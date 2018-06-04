Рак кожи способны распознать не только врачи, но и СНС

Современные технологии не стоят на месте. Очередные разработки позволили искусственному интеллекту с идеальной точностью определять доброкачественную опухоль от злокачественной родинкой на теле человека, в отличие от квалифицированных дерматологов.



Подтверждающим фактором является исследование опубликованное в научном журнале Annals of Oncology.



В экспериментальной деятельности принимали участие не только люди, но и машины. Основная направленность осуществляемой работы была ориентирована на сверхточные нейронные сети (СНС). Ученые хотели узнать, можно ли при помощи современной технологии диагностировать такое страшное заболевание как рак кожи.



Основная часть эксперимента заключалась в предъявлении устройству фотографий, на которых были изображены новообразования с совершенно безвредными родинками и меланомы, несущие опасность жизни человека. Анализировать изображения приходилось не только СНС, но и дерматологам, которые согласились принять участие в данном исследовании. В результате проведенного эксперимента, было доказано, что искусственный интеллект с большей точностью способен определить злокачественное новообразование в отличие от большинства специалистов.



Автор представленного исследования Хольгер Хёнссле заявил о том, что СНС пропустил меньшее количество злокачественных изменений кожи. Кроме того, компьютер с меньшей вероятностью воспринимает обычные родинки за опасное новообразование, что в свою очередь способно уменьшить количество ненужного хирургического воздействия. Высококвалифицированные специалисты смогли улучшить свои показатели только после того, как получили дополнительную информацию о пациенте и ознакомились с особенностями новообразований.



Но, несмотря на столь уверенные выводы, искусственный интеллект, так же имеют высокую вероятность столкновения с определенными трудностями. Недочеты наблюдаются в тех случаях, когда новообразования располагаются в труднодоступных местах, а так же по своей структуре имеют нестандартное изменение кожного покрова. В данном случае постановка точного диагноза возможна, только при помощи дополнительного осмотра. А значит говорить, о полной замене человеческой рабочей силы, на автоматизированную технику, пока слишком рано.