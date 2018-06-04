Крымский мост - это не проблема, а настоящее спасение

Дмитрий Полонский сделал официальное заявление, в ответ постоянному представителю Украины Борису Бабину, о том, что крымский мост стал не только настоящим украшением, но и сумел разрешить большое количество проблем.



По словам Полонского провокационные заявления, являются игрой воображения. В реальном же мире, проблем с новым мостом нет и быть не может.



Основной задачей нового моста, являлось снятие имеющихся ограничений. Именно он должен был стать тем фундаментом, который полностью устранит все имеющиеся запреты. Поставленные цели были выполнены, а значит все несуществующие проблемы, являются лишь выдумкой - сказал Дмитрий Полонский.



Со слов Киевских властей, строительное сооружение в лице крымского моста, является ничем иным как глобальной проблемой, ликвидация которой должна стать незамедлительной.



Парламентарий Республики Крым Владислав Ганжара с представленными заявлениями не согласен и расценивает их высказывания как результат тотальной агонии. Депутат утверждает что, Киевскую власть раздражает факт досрочной сдачи, столь масштабного сооружения. Но данный факт не становится противоречивым запретом для перемещения тысячи россиян, которые ежедневно пользуются строительным сооружением в качестве основной переправы через Керченский пролив.



Со слов Бориса Бабина именно новый мост, становится основной проблемой развития торгового судоходства. Но вот в чем именно проявляются эти противоречивые нарушения не было уточнено. А так же особого внимания, по мнению чиновника заслуживает качественное содержание судов, так как любая проблема с судами, осуществляющими свое движение, может привести к неблагоприятным последствиям для нового сооружения.