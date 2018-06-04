Минздрав хочет увеличить возрастной запрет для продажи табачных изделий

Курение, привычка, которой подвержено огромное количество населения. Наибольшей тягой к данному пристрастию страдают молодые люди в возрасте 18 – 21 года.



В одном из интервью замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, предложил увеличить возраст, который запрещал бы продажу табачных изделий молодым людям. В его инициативе прослеживается увеличение возрастного ограничения на продажу, без изменения, установленного, совершеннолетнего возраста.



Согласно его словам, совершенно летний возраст, не является той отправной точкой, в которой человеку становится дозволенным все, что пожелается. Установлены ограничения на покупку оружия. Стать главой государства, можно только в 35 лет. Что наглядно доказывает, особенности возрастных периодов и в очередной раз подтверждает, что 18 летний возраст утверждает дееспособность личности, но не становится периодом вседозволенности.



При этом, особое значение Салагай уделил возрастному периоду с 18 до 21 года. Именно эти возрастные рамки, являются наиболее опасным периодом, когда молодые люди начинают увлекаться табачными изделиями. Такое пристрастие напрямую зависит от установленного возрастного ограничения, так как продажа сигарет является легальной с 18 лет.



Основным аргументом, в пользу увеличения возрастного ограничения служит психологическая особенность человека. Если в юности личность не успела привязаться к пагубной привычке, то в более зрелом возрасте тяга к вредным элементам не является такой острой, а значит количество курильщиков должно существенно снизиться.