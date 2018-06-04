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Новости Минздрав хочет увеличить возрастной запрет для продажи табачных изделий

Минздрав хочет увеличить возрастной запрет для продажи табачных изделий

30.05.2018

Минздрав хочет увеличить возрастной запрет для продажи табачных изделийКурение, привычка, которой подвержено огромное количество населения. Наибольшей тягой к данному пристрастию страдают молодые люди в возрасте 18 – 21 года.

В одном из интервью замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, предложил увеличить возраст, который запрещал бы продажу табачных изделий молодым людям. В его инициативе прослеживается увеличение возрастного ограничения на продажу, без изменения, установленного, совершеннолетнего возраста.

Согласно его словам, совершенно летний возраст, не является той отправной точкой, в которой человеку становится дозволенным все, что пожелается. Установлены ограничения на покупку оружия. Стать главой государства, можно только в 35 лет. Что наглядно доказывает, особенности возрастных периодов и в очередной раз подтверждает, что 18 летний возраст утверждает дееспособность личности, но не становится периодом вседозволенности.

При этом, особое значение Салагай уделил возрастному периоду с 18 до 21 года. Именно эти возрастные рамки, являются наиболее опасным периодом, когда молодые люди начинают увлекаться табачными изделиями. Такое пристрастие напрямую зависит от установленного возрастного ограничения, так как продажа сигарет является легальной с 18 лет.

Основным аргументом, в пользу увеличения возрастного ограничения служит психологическая особенность человека. Если в юности личность не успела привязаться к пагубной привычке, то в более зрелом возрасте тяга к вредным элементам не является такой острой, а значит количество курильщиков должно существенно снизиться.

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