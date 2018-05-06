За решетку для скрывшихся с места аварии

В Госдуме рассмотрят поправки в законодательство, направленные на ужесточение меры ответственности к лицам, покинувшим место ДТП.



Подобное решение принято на основании решения Конституционного суда, признавшего наличие «белого пятна» в законах. В частности пьяные водители, попавшие в аварию, скрываются с места аварии, чем уходят от серьезной ответственности за совершенное происшествие с отягчающими обстоятельствами.



В настоящее время рассматривается несколько возможных вариантов действий. Один из наиболее либеральных вариантов предполагает вернуться к старой версии статьи 24 УК, которая перекладывает определение меры ответственности виновника на суды в каждом конкретном случае.



Существует предложение ввести за подобные действия уголовную ответственность, при этом степень наказания пока не определена и может быть проработана в дальнейшем. Существуют и другие варианты усиления ответственности водителей, скрывающихся с места ДТП.



В целом на принятие необходимых поправок в законодательство у парламентариев есть год. Многие из них склоняются к мнению, что необходимы только действительно жесткие меры, способные заставить водителей изменить свое отношение к ответственности на дороге и алкоголю за рулем.



Нет однозначной поддержки и у второго варианта, так как многие считают необходимым дифференцировать наказание в зависимости от степени проступка и величины нанесенного материального ущерба.