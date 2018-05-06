Для жителей севера разработали уникальную систему отопления

Российские ученые из Института катализа РАН разработали оригинальную технологию получения тепловой энергии в условиях Севера. В основе технологии, получившей название «Тепхол», лежит использование существующей температурной разницы, возникающей между воздухом и водой в жидком состоянии.



Установка имеет в своем составе три термостата, выступающих в качестве имитации холода, незамерзающей воды и потребителя тепла. При этом, чем сильнее мороз на улице, тем больше разница температур и больше получаемый эффект.



Использовать технологию можно только при условии наличия рядом водоема. Она предусматривает, что находящийся внутри метанол охлаждается до уровня окружающего воздуха с выделением конденсата, после чего нагревается от водоема, оседая в адсорбенте с одновременным выделением тепловой энергии. Например, при уличной температуре -20 градусов получаемая полезная температурная разница составляет 40 градусов.



Ученые отмечают, что изначально в качестве адсорбента применяли активированный уголь, но его эффективность оказалась недостаточной. По результатам проведенных испытаний лучшим был выбран силикагель, способный впитывать влагу с большой долей солей в составе.



В настоящее время разработанная установка обеспечивает цикличность нагрева, но специалисты уже работают над тем, чтобы выйти на новый этап, когда получение тепла будет обеспечиваться на постоянной основе. Необходимо отметить, что поддержку проекту оказывает Российский научный фонд.