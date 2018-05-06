Блокировка Telegram затронула крупнейшие IT-компании

В руководстве Роскомнадзора сообщили о значительно больших последствиях решения о блокировке работы на территории России мессенджера Telegram. В частности проблемы начались с такими гигантами как Google и Amazon, оказывающими поддержку для Telegram на российском рынке.



Глава ведомства Вадим Субботин отметил, что сегодня наблюдается противостояние между Роскомнадзором и крупнейшими мировыми компаниями, отказывающимися исполнять требования российских законов. В таких условиях Telegram фактически устранился от разбирательства, предпочитая отсиживаться за спинами Google и других компаний.



В настоящее время в ведомстве ведут переговоры с представителями компаний из Соединенных Штатов по вопросам обеспечения деятельности российских компаний, ранее использовавших подсети, оказавшиеся по решению суда заблокированными в нашей стране. В руководстве Роскомнадзора отмечают, что рассчитывают на положительный итог проводимого переговорного процесса.



В настоящее время Google и другие участники рынка обладают всеми техническими возможностями для изоляции IP-адресов, выданных для Telegram. При этом основная проблема гигантов заключается в наличии у них политических интересов, выставляемых выше, чем возможные коммерческие выводы.



Регулятор изначально предупредил Amazon и Google о планируемой блокировке подсетей, так как их владельцы не захотели исполнить судебное решение.