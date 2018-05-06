В Крыму рассматривают возможность изменения курортного сбора

На территории Крыма с начала мая 2019-го года начнется взимание курортного сбора с отдыхающих. При этом в Госсовете республики не исключают, что произойдет изменение первоначально установленной величины сбора.



Изначально применить данную меру привлечения дополнительных средств развития курортных территорий планировалось уже в этом году, но депутаты практически единодушно высказались за перенос сроков реализации проекта на год. За это время планируется не только детально проработать все соответствующие механизмы, но и определиться с величиной сбора, чтобы его размер отвечал интересам всех заинтересованных сторон.



Глава Госсовета Владимир Константинов по данному поводу отметил, что сама идея хорошая, но ее реализация должна быть построена таким образом, чтобы не ударить по простым отдыхающим. Проработки требует и сам механизм сбора денежных средств с приезжающих в регион. За год, который есть в распоряжении властей, потребуется решить все технические вопросы, чтобы система в дальнейшем действовала без сбоев и накладок.



Константинов уверен, что внедрение системы курортного сбора способно обеспечить значительный прирост доходов, получаемых курортными территориями, что позволит обеспечить их дополнительными инвестициями в инфраструктурное развитие и совершенствование.



Спикер парламента заявил, что при условии уплаты нового сбора всеми отдыхающими, в течение семи лет крымские курорты смогут кардинально преобразиться.