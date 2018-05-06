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Новости На Крымский мост предложили посмотреть из космоса

На Крымский мост предложили посмотреть из космоса

04.05.2018

На Крымский мост предложили посмотреть из космосаВ соцсети Instagram появилось фото Крымского моста, сделанное из космоса. Фотографию на своей странице разместил россиянин Антон Шкаплеров. Сейчас космонавт находится на МКС в составе очередного экипажа.

В подписи к изображению Шкаплеров пометил, что строительные работы в настоящее время опережают первоначальные графики. Ожидается, что легковой автотранспорт будет допущен для проезда по мосту уже в следующем месяце, то есть до начала очередного курортного сезона в Крыму. Одновременно поедут по мосту и пассажирские автобусы.

Необходимо отметить, что в начале нынешней недели строители моста начали возводить очистные сооружения, предназначенные для очистки ливневых вод, образующихся в процессе эксплуатации объекта в условиях естественных осадков.

Ранее, 11-го апреля, Антон Шкаплеров, выставил фотографию своего родного города Севастополь, отметив на изображении аэроклуб, в котором он занимался в юном возрасте.

Необходимо напомнить, что решение о строительстве Крымского моста было принято еще в первой половине 2014-го года, практически сразу после того, как полуостров по итогам проведенного референдума принял решение стать частью России. Мост должен компенсировать потерянное сухопутное сообщение с регионом через территорию Украины.

Если легковые машины должны запустить на мост уже в мае, то движение грузовиков запланировано открыть только в октябре 2018-го года. Запуск железнодорожной части назначен на следующий год.

На Крымский мост предложили посмотреть из космоса

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