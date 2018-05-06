На Крымский мост предложили посмотреть из космоса

В соцсети Instagram появилось фото Крымского моста, сделанное из космоса. Фотографию на своей странице разместил россиянин Антон Шкаплеров. Сейчас космонавт находится на МКС в составе очередного экипажа.



В подписи к изображению Шкаплеров пометил, что строительные работы в настоящее время опережают первоначальные графики. Ожидается, что легковой автотранспорт будет допущен для проезда по мосту уже в следующем месяце, то есть до начала очередного курортного сезона в Крыму. Одновременно поедут по мосту и пассажирские автобусы.



Необходимо отметить, что в начале нынешней недели строители моста начали возводить очистные сооружения, предназначенные для очистки ливневых вод, образующихся в процессе эксплуатации объекта в условиях естественных осадков.



Ранее, 11-го апреля, Антон Шкаплеров, выставил фотографию своего родного города Севастополь, отметив на изображении аэроклуб, в котором он занимался в юном возрасте.



Необходимо напомнить, что решение о строительстве Крымского моста было принято еще в первой половине 2014-го года, практически сразу после того, как полуостров по итогам проведенного референдума принял решение стать частью России. Мост должен компенсировать потерянное сухопутное сообщение с регионом через территорию Украины.



Если легковые машины должны запустить на мост уже в мае, то движение грузовиков запланировано открыть только в октябре 2018-го года. Запуск железнодорожной части назначен на следующий год.



