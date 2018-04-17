Кто скупает подешевевшие российские акции?

Эксперты выявили основных покупателей ценных бумаг России на фоне введения санкций, которые устроили «волну распродаж» на бирже.



На сегодняшний день средствам массовой информации стало известно, что введенные меры санкционного характера сумели обрушить стоимость ценных бумаг российских компаний, а также могут негативно подействовать в отношении уровня инфляционных ожиданий.



Представители Центробанка не исключают, что из-за повышения цен на импортные товары на фоне новых санкций, а также завершению действия фактора сезонности, стоимость некоторых видов товаров может подвергнуться росту. Более того, если курс рубля не обретет стабильность и не «успокоится», продолжит тенденцию подешевения, то среднее значение инфляции на протяжении текущего квартала может вырасти на 1%!



На фоне нового санкционного пакета стоимость ценных бумаг российских компаний резко устремились в нисходящем направлении. Эксперты аналитической отрасли отмечают, что многие компании продавали акции близ номинальной стоимости! В частности, средний ценовой уровень акций Сбербанка опустился до исторического минимума впервые за 10 лет! Средний темп обесценивания российских акций составил около 15%-20%!



Несмотря на произошедший «дефолт ценных бумаг», инвесторы заняли на рынке активную позицию, начав скупать их на фоне нисходящего тренда. Кому понадобились подешевевшие ценные бумаги России? Аналитики определили среди лидеров по покупкам российских акций по низкой цене «Новатэк» и Михельсона. Указанная компания и Михельсон впервые за последние 8еясяцев массово скупали российские ценные бумаги в довольно внушительных объемах. На фоне «волны распродаж» некоторые сотрудники Сбербанка приняли решение о выкупе акций по установившейся на бирже низкой цене.



Иностранные инвесторы, несмотря на политические неурядицы, также проявили к акциям российского происхождения большой интерес. В частности, уровень спроса на акции Сбербанка со стороны инвесторов-нерезидентов вырос примерно на 9%, «Газпрома» - на 8,7%, «ЛУКойла» - на 7,8%.



Аналитик отмечают, что благодаря повышенному интересу инвесторов к российским бумагам к 13 апреля 2018 года котировки ценных бумаг России начали восстанавливаться. На данный момент эксперты не исключают ценовых колебаний, так как курс ценных бумаг в России в большей степени зависит от действий спекулянтов.