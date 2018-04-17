Минздрав сократит очереди в лечебных учреждениях

Власти оценили эффективность проекта «Бережливая поликлиника» и намерены внедрить ее повсеместно в целях оптимизации работы лечебных учреждений.



Несмотря на развитие дистанционной записи к врачу, россияне неоднократно отмечали, что визит в поликлинику заканчивается многочасовыми ожиданиями в очереди. Согласно сведениям аналитических служб, средний уровень простаивания российского населения в очереди к врачу достигает более полутора часов! Какой смысл записываться предварительно и приходить к назначенному времени, если также приходится простаивать многочасовые очереди, ругаясь с «наглыми пациентами», которые быстрее попадают к специалисту вне установленного порядка под предлогом «спросить».



В целях оптимизации работы лечебных учреждений Министерство здравоохранения вводило в действие на экспериментальном уровне проект «Бережливая экономика». Данное мероприятие затронуло работу медицинских заведений, расположенных на территории 40 регионов российского государства.



В рамках данного проекта лидерами Министерства здравоохранения удалось сократить время ожидания пациента до 12 минут, уменьшив тем самым общее время пребывания на территории медучреждения в 1,4 раза! Также была оптимизирована система записи к врачу путем создания единого «колл-центра» и электронной записи. Помимо этого, «Бережливая поликлиника» предполагает посещение больными и здоровыми пациентами разных специалистов одного профиля, чтобы не заразить повторно друг друга. Данная мера позволила сократить эпидемии и частые ОРЗ на 45%. Работа медицинского персонала стала носить «электронный характер», что позволяет ускорить процесс изучения истории болезни пациента.



На текущий момент лидеры здравоохранительного ведомства России приняли решение о внедрении программы «Бережливая поликлиника» во всех лечебных заведениях российского государства в целях оптимизации их работы.