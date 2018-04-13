Склад забытых вещей московского метрополитена продолжает пополняться

В столичном метро сообщили, что за прошедшие три месяца нынешнего года в подземке пассажирами было забыто в общей сложности около 1,7 тысячи различных вещей, включая весьма необычные предметы, например, детскую коляску, аквадистиллятор и велосипед. Все вещи передаются на хранение на специальный склад, расположенный на станции «Котельники».



Правила хранения предусматривают, что утерянные вещи находятся на складе в течение полугода с момента поступления, после чего происходит их списание. Забрать вещи можно ежедневно в период 8-20 часов. В нынешнем году за забытыми вещами обратилось уже около 950 человек, больше половины из них оперативно заметили пропажу и обратились за ней непосредственно на станции.



Сотрудники метро отмечают, что чаще всего в метро теряют смартфоны различные мобильные устройства. В среднем ежедневно актируется около 20 утерянных вещей.



Что касается документов, то они сразу после обнаружения передаются сотрудникам МВД в метро. В прошлом месяце было обнаружено 11 различных документов, переданных сотрудникам правоохранительных органов.