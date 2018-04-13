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Новости Склад забытых вещей московского метрополитена продолжает пополняться

Склад забытых вещей московского метрополитена продолжает пополняться

11.04.2018

Склад забытых вещей московского метрополитена продолжает пополнятьсяВ столичном метро сообщили, что за прошедшие три месяца нынешнего года в подземке пассажирами было забыто в общей сложности около 1,7 тысячи различных вещей, включая весьма необычные предметы, например, детскую коляску, аквадистиллятор и велосипед. Все вещи передаются на хранение на специальный склад, расположенный на станции «Котельники».

Правила хранения предусматривают, что утерянные вещи находятся на складе в течение полугода с момента поступления, после чего происходит их списание. Забрать вещи можно ежедневно в период 8-20 часов. В нынешнем году за забытыми вещами обратилось уже около 950 человек, больше половины из них оперативно заметили пропажу и обратились за ней непосредственно на станции.

Сотрудники метро отмечают, что чаще всего в метро теряют смартфоны различные мобильные устройства. В среднем ежедневно актируется около 20 утерянных вещей.

Что касается документов, то они сразу после обнаружения передаются сотрудникам МВД в метро. В прошлом месяце было обнаружено 11 различных документов, переданных сотрудникам правоохранительных органов.

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