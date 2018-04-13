Дорожники приступили к асфальтированию мостовой арки в Крым

Строители транспортного перехода в Крым приступили к реализации очередного этапа строительства автомобильного моста на полуостров. Началось асфальтирование полотна арочного пролета. Специалисты отмечают, что в целом готовность объекта на сегодня составляет около 80%.



Технология асфальтирования предусматривается стандартная, с укладкой двух слоев, и разнесением работ по времени. В рамках формирования нижнего слоя, обладающего площадью около 4,5 тысяч кв. метров, дорожникам потребовалось затратить все 6 часов времени.



Теперь будет взята временная пауза продолжительностью в несколько суток, необходимая для набора прочности основания, после чего дорожники нанесут поверхностный слой. После этого останется только нанести необходимую дорожную разметку.



В общей сложности состав асфальта составляет 11 сантиметров, причем для его приготовления применяется специальная рецептура, адаптированная под особенности эксплуатации асфальта, в частности он должен переносить возможности длительного контакта с морской водой и воздухом. Перед тем, как положить асфальт, специалистами были проведены работы по гидроизолированию конструкций.



Отметим, что сегодня арочный пролет получил необходимое ограждение и часть положенной по проекту системы освещения. Работы ведутся с опережением первоначального графика, что позволит организовать движение автотранспорта уже к нынешнему курортному сезону.